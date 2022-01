Juez desiste de formalizar a Francisco Kaminiski: El demandante realiza sus descargos

Esta mañana les contábamos que hoy se realizaría la Audiencia de Formalización a Francisco Kaminski por el delito de “Giro doloso de cheques”. Sin embargo, esta fue muy breve y categórica: el juez declaró inadmisible la formalización.

Ante esto nos comunicamos con el demandante, Mario Jorquera, quien nos reveló sus impresiones tras este resultado. “Sorprendido nuevamente porque todavía no se llega a una solución con este tema. Ya hace más de dos años y medio que yo le presté a don Francisco, él se comprometió a devolverlo y hasta el día de hoy, incluso a través de la justicia todavía no sucede nada”.

“Lamentable la situación”

Respecto a la decisión del juez asegura que le parece insólito y que “no manejamos la información la verdad de por qué el fiscal en este minuto desistió la formalización“. Además aseguró que el abogado que lo representa, Rodrigo Guerrero ya tomó medidas.

“Mi abogado inmediatamente pidió una audiencia con el fiscal” agregando que “no sabemos qué habrá dicho o habrá hecho Francisco”.

“Lamentable la situación, Francisco sigue sin pagar, disfrutando de una vida normal y jactándose de su buen pasar”, complementó, asegurando que tiene todos los documentos que acreditan lo que él está defendiendo.

“Si yo me encuentro bien económicamente por qué no devuelvo un dinero que no me pertenece (refiriéndose a Kaminski), es así de simple, yo no estoy pidiendo nada que yo no le haya entregado a él, cerró.

Sillón Vip se comunicó con Francisco Kaminski para obtener sus impresiones, sin embargo él no quiso referirse al tema.