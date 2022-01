Lisandra Silva narra incómodo episodio que vivió en la calle: “Fue chocante”

Un hecho bastante peculiar e incómodo vivió durante esta jornada la influencer cubana Lisandra Silva, mientras se encontraba afuera de su casa esperando al Uber.

Todo pasó, según explicó la ex chicha reality en su Instagram, cuando ve un auto lujoso con una señora rubia en su interior que llamó su atención, pero que luego bajaría la ventana para decirle inapropiado comentario.

“Estaba debajo de casa esperando mi Uber así vestida como me ven! Y pasó una señora rubia de unos 60 años, se veía muy bien vestida en un auto hermoso. Un Mercedes Benz gigante. Me quedé viendo el auto porque era sinceramente muy llamativo, cuando la señora disminuyó la velocidad, bajó la ventanilla y me gritó ‘Te ves horrorosa’ , expresó, agregando que “fue chocante su comentario”.

“No importa si tienes mucho dinero y andas muy bien vestida y en un auto lujoso, si tienes el alma podrida y ves todo feo y horroroso”, sostuvo.