El divertido video en que Pamela Díaz bromea al decir que se operó en Argentina

Pamela Díaz regresó de Argentina tras visitar a Jean Philippe Cretton, su pareja, quien se encuentra grabando el nuevo programa de Chilevisión “Minuto para ganar”.

Poco antes de volver, la Fiera utilizó sus historias de Instagram para hacer gala de su característico sentido del humor, además de su simpatía. De esta manera compartió un divertido video con sus seguidores.

“Querida people no sólo vine a ver a Jean Philippe como pueden ver”, dijo, mientras mostraba su cara con una cinta adhesiva pegada desde la nariz hasta la frente, lo cual la hacía ver con un perfil muy respingado.

Además, agregó:“Siempre me gusta decir la verdad, me hice un par de retoques.. ¿no se nota mucho no es cierto, o sí?. Se imaginan…. People jamás me operaría”, posteó luego en el registro, claramente en un tono de broma. Recordemos que ha sido la propia Pamela quien públicamente en varias ocasiones a reconocido haber entrado al quirófano para hacerse algunos retoques.

