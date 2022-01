Paty Maldonado y Catalina Pulido se burlaron de “numerología” de Kenita Larraín: “No dice nada”

La ex “Mucho Gusto”, Patricia Maldonado, recientemente se lanzó sobre la faceta de numérologa de Kenita Larraín, quien ha lanzado múltiples predicciones sobre el avance del año, así como el mundo político.

No obstante, en esta oportunidad, Maldonado en su programa online donde comparte con Catalina Pulido, rememoró el mensaje de Kenita Larraín a Tonka Tomicic, antes que la bajaran de la animación del Festival de Las Condes.

“Tiene que cuidarse… va a tener que replantearse el tomar roles que quizás no le correspondieron en la familia. Es como, astrológicamente, ‘ordenar el árbol’. Quizás hacerse cargo de cosas que no le correspondían“, señaló Larraín en la oportunidad, lo que fue comentado entre risas por Paty Maldonado.

Ante esto primero comentó Pulido: “Fijate que es bueno lo que hace la Kenita. Pedro Engel siempre dijo que era una muy buena alumna y tenía bastante talento para la numerología… También me da risa porque la Kena habla mucho, pero no dice nada”.

Así Maldonado complementó en tono de broma: “Oye Cata, pero dice ‘yo creo que ella va a cuidarse mucho porque los tiempos son para cuidarse… ella podría tener un dolorcito de guata, podría, algún día”.

“Perdóname que te diga, pero todos hemos sufrido abandono de chicos, nadie tuvo una vida perfecta, entonces esos lugares comunes a los que acuden algunos brujillos, me dan risa, porque hablan mucho pero no dicen nada, se explayan y tienen una verborrea maravillosa”, sumó Pulido.

Finalmente, Paty Maldonado expresó: “Eso se llama tener una muy buena lengua y un bla bla. Te sirve para muchas cosas, no solo para leer los números… Fíjate que yo me voy a dedicar a la cuestión esa porque yo tengo harto… yo pego una mirá y sé lo que está pasando. De pelotuda no he hecho eso, hasta tengo la bola acá en la casa que tiene colores y salen destellos”.