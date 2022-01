Revelan millonario monto que solicitaron a Daniela Castro por accidente con su perro

Ayer les hablábamos de que Daniela Castro rompió el silencio en redes sociales sobre la acusación que realizó en un reportaje de CHV una mujer que fue mordida por su perro, asegurando que la influencer no habría respondido económicamente.

Sin embargo, este martes en el programa “Me Late” dieron mayores detalles del problema.

“En primera instancia, la mujer pedía 100 millones de pesos. Eso contemplaba una proyección a 2 años por todos los tratamientos físicos y psicológicos que iba a necesitar costear”, indicó el panelista Francisco Halzinki que en el programa de TV+.

Y que al no llegar a acuerdo por esa cifra, se bajó a 40 millones de pesos, revisando lo que se podía y no se podía pagar. Además, el panelista aseguró que Carolina tenía un seguro complementario que no quiso usar.

Y para obtener mayores antecedentes, el espacio de farándula se contactó con Daniela Castro a través de una videollamada para seguir conversando el tema.

El descargo de Daniela

“Yo nunca pagué nada hasta ahora porque los procesos clínicos demoran tiempo. No había pagado ni transferido nada… Ahora ya hicimos negociaciones y lo importante es que el acuerdo al que llegamos le sirva para rehabilitarse y para lo que ella considere apropiado”, dijo la influencer.

“Charlie está en una fundación con la que yo trabajo, pero no había querido exponerlo en redes sociales… hay que entender que los accidentes pasan. Yo nunca quise hacerle daño a Carolina”, explicó.

Daniel Fuenzalida, el conductor del programa, por su parte le preguntó por qué la mujer afectada la había acusado de abandono en el reportaje.

“No me puedo hacer cargo de lo que dice, piensa o siente otra persona. Yo estoy tranquila con lo que yo he hecho. Me dolió lo que apareció en Chilevisión Noticias, pero no soy rencorosa. A fines de septiembre hablé con ella. Le mandaba flores y regalos, en el fondo detalles para que supiera que yo estaba presente, que no la iba a dejar sola”, respondió Castro.