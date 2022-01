Faloon Larraguibel explicó cómo superó infidelidad de Jean Paul Pineda

Ya han pasado algunos años desde que Faloon Larraguibel y su esposo Jean Paul Pineda estuvieron en el centro de la polémica, luego de que se filtrara una infidelidad del futbolista.

Afortunadamente, para ambos esto quedó atrás y lograron superar este problema, continuando con su relación.

Aún así esto es tema para algunos de sus seguidores, y recientemente la influencer fue consultada sobre este tema, a través del clásico “preguntas y respuestas” de Instagram.

“¿Cómo lo haces para tu amor propio y cómo pudiste seguir con tu matri?“, fue la pregunta que recibió la ex “Yingo” en la plataforma digital.

Ante esto, entregó una extensa respuesta: “Qué difícil responder esto. Yo me amo, para mí soy la mejor, soy maravillosa y me lo creo y me lo repito todo el tiempo y soy feliz con mis buenos momentos y malos momentos, ¿así es la vida, no?”, inició señalando.

Luego continuó: “Lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho. Esa es la forma que podemos seguir avanzando”.

Aquí puedes ver la publicación: