Isidora Urrejola impactó a sus seguidores con imagen al desnudo: “Me lo permití…”

La flamante hermana de Fernanda Urrejola, desató una ola de comentarios al publicar una imagen en donde aparece totalmente desnuda.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una postal artística en donde aparece retratada al aire libre, sentada sobre un tronco caído en las aguas de un río, en medio de las montañas.

“Me lo permití y me vi. Me permití ir a las profundidades de mí, a mis aguas más hondas, nadar entre ellas y me permití estar, sentir y ahí fue cuando me vi”, escribió junto a la fotografía.

“Me abracé y subí a la superficie, salí del agua con nuevos aprendizajes”, reflexionó.

Tras la publicación los usuarios de la red reaccionaron en masa destacando los encantos de la artista.

“Increíble como eres tan linda❤️❤️”, “te pasaste”, “natural y hermosa”, “bomba”, “on fire”, “amé esta foto”, “muero de amor”, “ensueño”, “libre y hermosa ❤️❤️”, “wow, que paisaje tan espectacular. Súper foto 😍”, fueron parte de los mensajes que recibió.

Cabe destacar que posteriormente Isidora subió la misma imagen en sus historias de lnstagram en donde expresó: “Qué hermoso que amen tanto como yo esta fotografía que tomó @rociodelvalle en un espontáneo momento de nuestro viaje a Aysén”, concluyó, entregando más detalles del registro.

