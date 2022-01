Oriana Marzoli sobre su conflicto con Aylén Milla: “Me dijo claramente que necesitaba mantener cierta imagen”

Hace unos días hablábamos de la polémica que se armó a raíz de un video que protagonizaron las exchicas reality Oriana Marzoli con Aylén Milla, quienes recordaron su rivalidad con Gala Caldirola. Y esa última no se quedó callada y las criticó tratándolas de “mujeres dementes”, esto porque aún “no la superan”.

Posteriormente, la modelo argentina compartió en sus redes sociales unas disculpas que realizó a la ex de Mauricio “Huaso” Isla y luego dejó de seguir a su amiga venezolana.

Ante esto, Oriana realizó un video hablando sobre este tema, en el que aseguró que no ha dejado de ser amiga con Aylén Milla, pero que de igual forma respetó su decisión.

“Yo no sabía que esta chica… Aylén iba a enseñar mensajes, tampoco pensé que fuese nada grave, pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos. Yo soy Oriana y ella es Aylén y si yo propongo grabar un capítulo y a mí me dicen que sí, yo no entiendo dónde está la obligación, en ningún momento”, señaló Marzoli.

“Sí es verdad que Aylén me dejó de seguir. Le escribí ‘oye, me dejaste de seguir, qué fuerte, pero buen, te deseo lo mejor’. Ella me dijo claramente que necesitaba mantener cierta imagen y bueno, yo lo respeto, desde aquí con todo el cariño del mundo”, aseguró.

“Yo respeto que ella me siga o no me siga. A mí un seguidor más o un seguidor menos me da completamente igual, de verdad. No estoy en esa. Quería aclarar que yo no obligo a nadie, que yo no pongo pistolas en la cabeza, que no pongo pistolas bajo de la mesa”, expresó.

“Cada uno dice y hace lo que se le apetece. Yo no tengo el poder de obligar a alguien de esa manera, alguien de 31 años, no por favor. Yo no he perdido ninguna amiga de nada. Yo a Aylén la querré a distancia y de verdad, cada uno con lo suyo”, finalizó en un video compartido por @realityculiao.