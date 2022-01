Doctor Sebastián Ugarte anuncia su incorporación a Canal 13: “Me interesa dar la necesaria nota de serenidad y de contención”

Un renovado 2022 es el que está ofreciendo el 13 a sus telespectadores y dentro de eso es que una querida figura televisiva se unirá a sus filas. Se trata del doctor Sebastián Ugarte, quien luego de haber estado en el último tiempo en el matinal de TVN, ahora será parte de Canal 13.

En la estación televisiva, su primera labor será sumarse este lunes 31 de enero al programa de actualidad “Tu día”, conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya, así como también se le podrá ver en los diferentes espacios del departamento de prensa.

Acerca de este nuevo desafío televisivo, Ugarte comentó que “la verdad es que tengo recuerdos cariñosos de Canal 13 desde mi infancia, porque mi padre era actor de teatro, Justo Ugarte, y él trabajaba en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica cuando yo era niño y también participó en varias producciones televisivas de ese tiempo, en las primeras producciones televisivas en Canal 13; y, por otro lado, mi madre, Olivia Ubiergo, trabajó en algún momento en el departamento de vestuario confeccionando ropa de época para el canal, entonces llegar a Canal 13 tiene un especial significado para mí, ya que es parte de la historia de mi familia”.

En relación a las labores que realizará en la casa televisiva, el profesional destacó que “es interesante lo que vamos a hacer. Yo he tratado de colaborar en educar, pero a la vez en contener. Algo que en estos tiempos de pandemia es tan difícil, porque hay tantas malas noticias. Y poder colaborar entregando información fidedigna en un lenguaje transparente y logrando que la gente realmente pueda entender, me gusta mucho. A veces son términos científicos que pueden parecer un poco crípticos y complejos de entender, pero si uno los explica claramente, facilita la comprensión de temas delicados”.

“Por otra parte, me interesa dar la necesaria nota de serenidad y de contención que las familias chilenas tanto necesitan en un momento que no ha dejado de ser complejo. En ese sentido, creo que colaborar en un canal que se ha caracterizado por tener una línea editorial bastante seria, entregando información fidedigna y siempre con una gota de pensamiento positivo, me motiva mucho”, añadió.

Consultado respecto a su postura frente a su incorporación, Ugarte respondió que “yo soy una persona bastante tranquila, por mi mismo trabajo, y como me toca trabajar en Cuidados Intensivos, uno da estos pasos con cierta paz interior, pero también con la esperanza de poder iniciar una etapa que favorezca el entregar información a la población chilena. Hasta ahora, más allá de la pandemia, la gente se ha informado bastante de estos temas, pero la idea es que ojalá esto continúe y no sea sólo por la emergencia de la pandemia. Es así como esperamos poder seguir entregando información en salud que sea de utilidad para todos”.