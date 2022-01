El mensaje del nuevo eliminado de “El Discípulo del Chef”: “Está ocurriendo algo muy complicado en mi familia”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, espacio de cocina de CHV donde se vivió una nueva jornada de eliminación.

Tras prepararse en el primer duelo donde se buscó la inmunidad, el equipo rojo liderado por Sergi Arola se impuso, por lo que el verde y azul se debieron enfrentar una vez más para evitar perder a uno de sus integrantes.

Quienes fueron nominados a dejar el programa fueron Daniela Aránguiz y Pipo Gormanz, donde los azules perdieron la prueba y el actor debió abandonar el espacio.

Previo a su despedida, la chef China Bazán le dedicó unas palabras: “Espero que esta pasada te haya inspirado para cocinar a tu familia. La cocina sana y reúne a la gente y hay que aprovechar esa instancia. Fue un agrado conocerte”.

El mensaje de Pipo

Por otro lado Pipo expresó sensibles palabras a sus compañeros: “Ha sido un honor y un placer conocerlos. Son grandes personas y alcanzamos a hacer un gran equipo, quiero agradecer la hospitalidad y la buena onda para incluirme en el grupo”.

“Me emociona mucho también conocer a tres chefs de este nivel, porque son una inspiración para mí, que pertenecen a la creatividad, al mundo de las ideas, de entregar cariño. Ustedes son los maestros, son inspiración para mí el resto de mi vida”, sumó luego.

Por último el intérprete desclasificó un sensible problema familiar: “Falté dos días y eso me hizo quedar atrás, por cosas familiares no pude venir. Tengo esa doble sensación, porque me hubiera encantado continuar, pero también está ocurriendo algo en mi familia bastante complicado”.

“Necesito estar cerca de mi hijo, de mi pareja, de mi hermano. Me quedo con la mejor sensación, porque aprendí muchísimo”, finalizó.