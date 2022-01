Minnie Mouse cambia su icónico vestido por primera vez en 94 años: Ahora vestirá de traje y pantalón

Minnie Mouse, una de las caricaturas más reconocidas e importantes del mundo de los dibujos, cumplió recientemente 94 años y para conmemorar el hito dejará por primera vez su tradicional vestido a lunares.

En su lugar la emblemática ratoncita pasará a vestir un moderno traje de saco y pantalón, con el que se busca celebrar además el 30 aniversario del icónico parque temático Disneyland en París, Francia.

El conjunto fue compartido de manera oficial por la cuenta del parque mencionado y fue creado por la diseñadora de modas Stella McCartney, hija de Paul y Linda McCartney.

Pese a que su vestido rojo quedará en el pasado, la diseñadora mantuvo sus característicos lunares el moño que suele ocupar sobre su cabeza. Eso sí, tanto los pantalones como su blazer ahora serán completamente azules.

“Lo que me encanta de Minnie es el hecho de que personifica la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad y que inspira a personas de todas las edades en todo el mundo. Además, ¡tiene un gran estilo!”, expresó McCarteney según recogió People.

“Esta nueva versión de sus característicos lunares convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso para una nueva generación. Lo usará en honor al Mes de la Historia de la Mujer, en marzo de 2022. No puedo esperar a que lo vean”, añadió.

Revisa a continuación el nuevo conjunto de usará Minnie Mouse

Stella McCartney has designed Minnie Mouse’s very first pantsuit, and it’s gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022