“Si me agarran para el ‘chuleteo’ no lo hago”: Iván Arenas reveló cómo nació la idea de usar la peluca del profesor Rossa

En un nuevo capítulo del programa “Socios de la Parrilla” el comediante Iván Arenas hizo grandes confesiones.

Durante una amena conversación con los conductores del espacio: Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, contó chistes, bailó y además reveló algunas anécdotas en relación a sus comienzos en la televisión.

Fue en este contexto, en que Saavedra le preguntó cómo nació su recordado personaje del profesor Rossa, ante lo cual Arenas señaló que el programa partió en Valparaíso, en UCV Televisión: “Lo hice gratis ocho meses porque yo tenía otro sueldo, trabajaba como escenógrafo, hice libretos porque fallaban los libretistas de Santiago para el humilde Canal 4 y yo me ofrecía altiro”, comentó.

La peluca rosada

En ese momento fue interrumpido por Zabaleta: ¿Por qué profesor Rossa?.“Si la peluca es color rosado poh”, contestó el artista en tono de broma, para luego entregar más detalles: “Encontré esa peluca en vestuario, me la puse me miré a un espejo y dije ‘no ni cag..’….si era una peluca así afro, rosada así que dije ni caga….”, aseguró de entrada.

Asimismo, contó que a la semana después volvió a vestuario: “Me volví a colocar la peluca y me fui a dar una vuelta donde estaban los camarógrafos… y dije ‘si me agarran para el chuleteo no lo hago’ y nada, todos me dijeron ‘¡Oh! ¿Qué vas a hacer?”, y de esta manera, al ver la reacción de sus compañeros tomó la decisión de seguir adelante con la idea.

“Entonces me tuve que pintar los bigotes rosados con látex, porque el director me dijo ‘te vas a tener que cortar los bigotes ‘y yo le dije ni caga’…vengo de una familia lampiña así que me los pinto y así fue… y después me puse el frac”, dijo en alusión al característico vestuario del personaje.

