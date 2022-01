“Los niños tienen sentimientos”: Javiera Contador vivió incómodo momento junto a sus hijos en medio de sus vacaciones en Perú

Javiera Contador vivió un incómodo momento junto a su familia en medio de sus vacaciones. La actriz compartió su experiencia por medio de su cuenta de Instagram y generó comentarios entre los internautas.

Te contamos que actualmente Javiera disfruta de unos especiales días de descanso junto a su pareja y pequeños hijos en Máncora, ciudad turística ubicada en la región Piura, en la costa noroeste de Perú.

Según indicó, realizó reservas para almorzar en compañía de toda su familia en el restaurante Kichi Máncora, sin embargo cuando llegó al lugar le negaron el ingreso ya que por políticas internas no permiten niños.

“Yo le puse en la reserva mi nombre y que éramos tres adultos y dos niños, entonces cuando llegamos me dicen que no, que los niños no se aceptan”, relató enojada la actriz por medio de un descargo en su cuenta de Instagram.

“Íbamos con tanta fe a Kichi Máncora y terrible decepción. No costaba nada avisar. Los niños tienen sentimientos. Buscaremos un lugar donde quieran a los niños. Es el Colmo”, agregó la actriz.