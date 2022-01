“Pato” Torres reveló que enfrenta por segunda vez al COVID-19: “A este bicho lo mato a puro entrenamiento”

El actor Patricio Torres confirmó a través de sus redes sociales que es segunda vez que se enferma de COVID-19, pero que encontró una forma de “combatir al bicho”.

Si bien cuenta con su esquema de vacunación completo, el actor de 68 años contrajo la variante Ómicron y se encuentra en cuarentena… pero entrenando.

Según contó a LUN el pasado jueves 20 de enero comenzó a sentirse mal en el ensayo de la obra” ¿Por qué será que las queremos tanto?”.

“Tenía como un picor de garganta. Pensé que era alergia porque yo me paso de alérgico”, dijo a dicho medio. Como no tenía voz, se hizo un PCR. El sábado el resultado arrojó positivo y los síntomas se hicieron más evidentes.

“Por lo menos a mí me afectó mucho la garganta, no es dolor de amigdalitis, sino que es como si te pasaran un rastrillo en la garganta. No tuve temperatura, sino que mucha congestión, disfonía y tos, pero me agarró suave”, dijo.

Ante ello, propuso “hacerle la guerra al bicho. A este bicho lo mato yo primero a puro entrenamiento”. De esta forma, siguió con su rutina diaria de ejercicios que empezó durante la pandemia.

“Cada mañana o tarde me ponía a hacer ejercicios con mis pesas y el TRX (bandas para hacer ejercicio en suspensión). Fue la forma que encontré de hacerle difícil la vida al Ómicron”, afirmó.

El año pasado, cuando grababa “MasterChef celebrity” (Canal 13) en Colombia, dice que se sintió mal pero nunca se testeó.

“Yo creo que me dio. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Me dolía todo el cuerpo, tenía 39 grados de fiebre que no pasaba. Fue horrible. Esta vez me agarró más suave y creo que fue gracias a las tres dosis de vacuna que tengo y a la actitud positiva, eso es fundamental”, indicó el actor.

Revisa sus videos de entrenamiento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pato torres (@oficialpatotorres)