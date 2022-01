José Miguel Viñuela comparte sentida reflexión sobre su vida: “Hasta nunca ego”

Con el paso del tiempo, las personas vamos madurando y los hechos que hemos vivido, por muy difíciles que sean, nos hacen aprender lecciones.

Y esto lo sabe bien José Miguel Viñuela quien luego de tener unos años complejos, quiso realizar una sentida reflexión en su Instagram, junto a una fotografía familiar de su esposa, Constanza Lira y sus cuatro hijos.

“Dicen que con el paso de los años uno va necesitando menos cosas, es cierto”, partió relatando el ex conductor de Mega, para luego agregar que “cada día viajo más liviano, no necesito más ni mejor ropa, es más, me visto casi siempre con pantalón y polera, con lo que me haga sentir cómodo, el resto se regala”.

“Tengo muchos conocidos pero menos amigos, de esos q sólo se cuentan con los dedos de una mano.. los q están en la vida y también en la muerte!, sostuvo agradeciendo también por contar con sus papás vivos aún.

“Pero no necesito nada porque los tengo a ustedes: mi familia. Desde los 40 que vivo por y para ellos.. Hasta nunca EGO“, finalizó.