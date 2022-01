“Para mí era una tortura trabajar con Pamela Jiles”: Michael Roldán reveló detalles de sus inicios en la TV

El periodista de espectáculos Michael Roldán reveló detalles de sus inicios en la televisión en un nuevo capítulo de “La Divina Comida” donde estuvo junto a Santiago Meneghello, Teresita Commentz y Javiera Hernández.

El comunicador dijo que al llegar a La Red uno de sus obstáculos fue la actual diputada Pamela Jiles.

“Me queda mirando la señora de pies a cabeza, y dice ‘yo no me voy a sentar al lado de alguien que usa peinado de futbolista, que usa las mangas arremangadas y que se llame Michael”, recordó.

Roldán admitió que “en ese momento te juro que a la señora la odié, para mí era una tortura trabajar con Pamela Jiles”.

“En algún minuto yo digo un comentario que era un poco, a lo mejor, mamón, entonces dice que lindo el comentario del Guagüito, y de ahí quedé como Guagüito para siempre”, aseguró.

Sin embargo no todo fue malo porque Jiles intentó ayudarlo.

“Ella va y le dice a la productora ‘no quiero sentarme al lado de él, me quiero sentar al frente"”, contó Roldán. “Y después a las dos semanas ponte tú, Pamela se me acerca y me dijo, ‘yo te quiero explicar que quise que te sentarás al frente mío porque quiero ayudarte a crecer en la tele y quiero observarte todos los días’”, confesó.

Jiles “se quedaba conmigo conmigo después del programa, por acá va bien, esto que hiciste está bien, refuerza esto, refuerza esto otro”, recordó.

“Yo pasé de odiar trabajar con ella a tener una relación con ella que hasta el día de hoy más allá del tema político, yo tengo un cariño enorme por la señora, tengo un agradecimiento enorme”, declaró, concluyendo al afirmar que “lo que partió como un bullying terminó siendo una tremenda escuela y estoy súper agradecido de ella”.