Vesta Lugg defendió con todo a Izkia Siches por fuertes críticas a su imagen: “No es sano hablar de cómo se visten les otres”

La cantante e influencer Vesta Lugg defendió con todo a la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien fue foco de críticas en Twitter por sus elecciones de vestuario.

La polémica partió con un comentario realizado por una usuaria de la red social mencionada, quien señaló sobre Siches: “Esta señora no se viste, ¡se tapa! ¡Fashion emergency!“, publicando además una fotografía donde la médica usa un largo vestido rayado en tonos tierra.

Posteriormente, otra internauta escribió: “Es muy recomendable tener un asesor de imagen, sobre todo en personas públicas de ambos sexos. Sra Izkia, contrate al asesor de imagen de Raquel Argandoña, que es el mismo que asesora a Kel Calderón y a Vesta Lugg, ahí se va a la segura. Búsquelas en Instagram y verá”.

Estas críticas no dejaron indiferente a Vesta, quien reaccionó enojada ante los comentarios y respondió: “Hace años aprendí que no es sano hablar de cómo se visten les otres y sin duda que en el 2022 no la enviaría a buscar asesor. Izkia Siches no es definida por lo que se pone. Está donde está por sus características, no por su vestuario”

Revisa los tuits a continuación:

Esta señora no se viste, se tapa!! Fashion emergency!! https://t.co/zY0ifrnytO — Ornela Resistencia Republicana kastiana (@OrnelaTheCat) January 23, 2022

@izkia

Es muy recomendable tener un asesor de imagen, sobre todo en personas públicas de ambos sexos.

Sra Izkia, contrate al asesor de imagen de Raquel Argandoña, que es el mismo que asesora a @kelcalderonar y de Vesta Lugg, ahí se va a la segura. Búsquelas en Instagram y verá. https://t.co/79eq2giX9Y — Ma.Paz Gioia Larraín🇨🇱🇨🇱 (@paz_gioia) January 24, 2022