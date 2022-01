Javiera Hernández revela que perdió un protagónico por estar embarazada: “Me entristecí”

Para las mujeres trabajadoras, aún sigue siendo un tema muy complejo el embarazo, por lo que muchas se ven obligadas a postergar tener hijo e incluso, aveces dejar de cumplir sus sueños por decidir tenerlos.

Y sobre esto conversó en el último episodio de la “Divina Comida” la actriz Javiera Hernández, quien en compañía de los otros invitados: Michael Roldán, Teresita Commentz y Santiago Meneghello, reveló un lamentable momento que vivió.

Todo comenzó cuando el periodista de La Red le preguntó “¿En qué minuto de la vida estabas cuando te enteras que estabas embarazada?” a lo que ella responde “estaba grabando Mala Conducta (telenovela de CHV emitida en 2008) y estábamos preparando la otra teleserie, donde iba de protagonista”

Frente a eso, su colega, Teresita le preguntó “¿Y qué pasó?” y ella sostuvo que “no la hice poh, porque estaba embarazada. Yo el día que fui a firmar contrato, el día anterior me di cuenta que estaba embarazada, y yo fui y dije ‘estoy embarazada’, como hay que hacerlo, creo”.

“Es injusto”

“Quizás el personaje que iba a hacer no lo podría haber hecho, porque tenía un personaje que era la protagonista, que era una niña estupenda, que no estaba embarazada. Pero podrían haber cambiado el rol, podrían haberme dado otro personaje y eso no se hizo“, profundizó.

Además agregó que “simplemente me dejaron de contestar el teléfono. Y no hice nada más que alegar ahí mismo, pero me fui para dentro. No sabía qué hacer. Tampoco quería pasar mi embarazo peleando”.

Respecto a si esta situación la enojó, Javiera aclaró que “más que enojarme, me entristecí, me decepcioné. Yo llevaba harto rato trabajando ahí, sentía que había lazos”

“Es injusto al final”, aseguró comentando que nunca le dieron una mayor explicación después. “Siempre me dijeron ‘Javiera, después lo vamos a ver’. Yo en un momento dije ‘voy a soltar, porque no quiero que mi embarazo se trate de esto’. Espero que las cosas hayan cambiado un poco, no creo que totalmente, todavía es un tema grande”, cerró.