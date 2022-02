Lisandra Silva transparenta el lado no amable del embarazo: “Me gustaría hacer conciencia”

No todos los embarazos son iguales. Hay mujeres que realmente disfrutan este estado y no tienen mayores complicaciones, pero también están las que lo pasan mal, ya que sufren varias afecciones.

Y sobre este último grupo Lisandra Silva, quien espera su segundo hijo, quiso alzar la voz compartiendo una potente reflexión a través de su cuenta de Instagram la modelo cubana compartió especiales palabras para concientizar sobre las cosas negativas que ha experimentado.

“Tienes momentos lindos pero a mí me ha tocado muchas cosas desagradables en los embarazos como mareos, vómitos, náuseas, problemas estomacales, cuadros depresivos, hemorroides, golpes de calor, mucho sueño y cansancio, insomnio, pubalgia, dolores bajo vientre, diabetes gestacional, contracciones de Braxton”, detalló.

“Es difícil explicar a tu pareja y a las demás personas por todas las etapas hormonales que uno pasa. De un momento a otro te puedes sentir super bien y super mal. Soy una persona activa, con un hijo pequeño y una empresa y me cuesta mucho llevarlo todo”, confesó la modelo.

“Muchos dicen: estar embarazada no significa estar enferma. Sí, es cierto, pero muchas mujeres la pasan super mal y se necesitan ciertos cuidados, mucha empatía y entendimiento. Me gustaría hacer conciencia de lo que es estar embarazada”, sostuvo la cubana.

“Para muchas es un gran reto y una gran responsabilidad. Siempre preocupadas de qué comer, y cómo cuidar nuestro bebé cada día, si estará bien ahí adentro… Controlando nuestras hormonas para no parecer locas. Un altibajo de sensaciones, miedos, dudas”, añadió en otra historia.

“Hoy me he sentido fatal en todo sentido, he estado acostada con náuseas, dolores de estómago, hemorroides, un poco de depresión, tristeza, antojos. Gracias a Dios Raúl se ha ocupado de Noah todo el día. Me siento bendecida que nuestro hijo tiene a su mami y su papi… estoy super hormonal y el apoyo de Raúl es todo. Gracias amor mío por apoyarme siempre. Te amo mucho”, señaló la pareja de Raúl Peralta.

“Espero que si estás pasando por lo mismo no te sientas sola. Hablo sobre esto porque no encontré en ninguna parte un libro o alguna información con el lado B del embarazo. Pareciera que es un tabú contar que uno también la pasa mal”, sostuvo la ex chica reality.