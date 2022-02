“Lo que más extraño de Pelarco”: Kel Calderón recordó su infancia con especial fotografía

La infuencer Raquel Calderón publicó una especial fotografía en su cuenta de Instagram que le recordó su infancia. Esto por un amor incondicional a los caballos, su animal favorito.

En la publicación la hija de Hernán Calderón y Raquel Argandoña recordó su niñez en el campo de su padre en Pelarco, comuna de donde su mamá fue alcaldesa. Esta vez tuvo la oportunidad de cabalgar en un complejo hotelero que visitó junto a su pololo.

“Lejos lo que más extraño del campo en Pelarco es poder estar a diario con estos animalitos hermosos“, dijo respecto a los caballos.

Luego contó que “nuestra relación no partió de la mejor manera” porque cuando ella tenía un año y medio de edad “un caballo en el campo de mi papá me pegó una patada en la cabeza y me hizo una fractura en el cráneo de 16 cm por lo que tuve que aprender a caminar de nuevo”.

Sin embargo, su relación con los caballos mejoró al crecer y “ha sido solo de amor”.

“Me he pegado un par de porrazos feos pero todos por errores míos por exceso de confianza, 0% culpa de ellos, por eso los amo cada día más”, admitió.