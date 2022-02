Máximo Bolocco reveló detalles sobre su tumor cerebral, la escasa relación con su padre y su rabia contra Zulemita Menem

El hijo entre la exMiss Universo, Cecilia Bolocco y el expresidente de Argentina Carlos Menem, Máximo Bolocco, en una entrevista se desahogó y contó detalles íntimos sobre su proceso con su enfermedad y la compleja relación que tuvo con su padre y su familia.

El joven de 18 años, pese a vivir intensas situaciones a su corta edad, se las ha arreglado para salir adelante y comentó que se encuentra en una situación mucho más amable actualmente.

Al referirse sobre la enfermedad que lo tuvo en tratamiento fuera de Chile, aseguró que no tiene tantos recuerdos de lo sucedido. “No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica”, reveló el hijo de Cecilia. “Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, dijo.

Y en esa misma línea, habló de lo mucho que admira a Cecilia, sobre todo tras su enfermedad: “Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes”.

Debido a su delicado estado de salud, Cecilia decidió viajar con su hijo menor a ver a Máximo, sin embargo este relevo que no recuerda mucho, solo haberlo visto sentado frente a él. Por otro lado, reveló que sí tenía recuerdos de ver a su papá con su hermana Zulemita Menem.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, confesó el joven.

Además, indicó que no pudo entablar conversaciones con su padre, ya que siempre estuvo rodeado de gente y al viajar a Argentina a verlo estuvo “con puras personas que no conocía. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho”.

Máximo aseguró que sus figuras paternas fueron las otras parejas de su madre: “Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana. Pero de mi papá no sé mucho”.

La última vez que pudo estar con él y a solas fue en su lecho de muerte en abril del pasado año. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, relató Máximo.

Y añadió que “no lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”.