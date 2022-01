Michael Roldán reveló mala experiencia amorosa: “Me dijo ‘mi proyecto de vida es casarme con una mujer’”

Hay desilusiones amorosas que te marcan por toda tu vida. Y el sábado, en “La Divina Comida” el periodista y rostro de La Red abrió su corazón ante los demás comensales y les narró una mala experiencia que tuvo con un hombre.

“Llegué a Así Somos después del término de Intrusos, en diciembre de 2019. Para mí fue chao, se me acababa la vida. En medio del covid me invitan a hacer parte de Así Somos. Me costó mucho conectarme con Así Somos. ‘Chuta, ¿cuál es mi rol mientras se habla de Objetos Voladores No Identificados?’, por ejemplo. Yo vengo de otra área”, comenzó contando.

“Y también pasó porque yo estaba en un momento de mi vida interno con mucha revolución. Venía terminando una historia de amor compleja de lo que para mí, hasta hoy día, es el hombre más maravilloso que he conocido en la vida”,contextualizó “Güagüito”

Luego profundizó sobre el tipo de relación que tuvo con el. “Un hombre que desde el primer minuto, nosotros nos conocimos y fue como ‘la regla acá es pasémoslo bien y disfrutémoslo, pero sin enamorarse’. Y pastelito rompió la regla“.

“Rompí la regla y me enamoré”

“Yo rompí la regla y me enamoré, pero además en un escenario súper conflictivo, porque nosotros estuvimos muchos años en una relación que nunca tuvo nombre, una relación que además siempre fue de las puertas del departamento hacia adentro”, se sinceró.

También en la conversación, explicó por qué nunca se supo de esta relación. “Nosotros nunca vivimos una relación pública porque él siempre me dijo ‘mi proyecto de vida es casarme con una mujer, tener hijos y tener una familia’”,dijo.

Pero esto no fue todo, ya que después se enteró de una noticia que lo marcó. “Y de repente un día me dice ‘en dos días más me caso…’ Yo sabía que él tenía algo y por eso nosotros habíamos terminado, pero nunca me imaginé que me iba a decir que ‘en dos días me caso’. Y gracias a él descubrí que me podía enamorar de un hombre”.

“Me acuerdo que le dije ‘me das rabia, porque nosotros dos seríamos muy felices juntos’. Y él me quedó mirando y me dice ‘yo también sé que habríamos sido muy felices. Pero respétame la decisión que tomé"”, cerró.