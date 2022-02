¡Otra más en competencia!: Kathy Contreras se integra a programa “Aquí se baila” de Canal 13

El estelar de baile de Canal 13 “Aquí se baila” en el capítulo de hoy sumarán una nueva sorpresa. Es que se integra en sus filas la ex chica “Yingo” Kathy Contreras.

La nueva concursante que se transformó en madre hace siete meses, está en proceso de retomar las actividades que dejó de lado en el último tiempo, y confesó que “antes de quedar embarazada iba a entrar a la Escuela Moderna de Música a estudiar danza”.

Y serían las ganas de superar una carencia vinculada con el baile la gran motivación que la impulsó a entrar al concurso,

“Cuando salí del colegio me metí a estudiar Danza Espectáculo en la Uniacc, pero después de un año y medio entré a ‘Yingo’, a ‘Calle 7’, a realities y se me fueron pasando los años sin retomar nunca la danza en verdad. Con el tiempo, con la introspección, me metí a un camino de terapias por una crisis existencial que tuve, y una terapeuta que hacía hipnoterapia me pregunta qué dejé de hacer de grande que me gustaba mucho hacer de chica, y mi respuesta automática fue bailar“, comentó, agregando que con esto “estoy volviendo a esto que no hacía hace muchos años”, explicó.

La motivación de Kathy

Kathy Contreras impactó con una llamativa confesión: “apenas vi en la televisión que iba a haber un programa de baile, dije ‘Yo quiero estar ahí y lo voy a ganar’”. Sin embargo al no ser considerada en primera instancia señaló que “solté el tema porque todo pasa por algo. Además me replanteé si era el momento, porque estoy fuera de training y tengo que organizar mis horarios por mi hija”.

Y ahora todo cambió cuando la llamaron para integrarse al espacio conducido por Sergio Lagos. “Sentí que yo había emitido una información al universo, porque varias cosas, tanto ésta como otras, se empezaron a concretar, y dije ‘Guau, no he hecho las cosas mal entonces’”, comenta.

“El nivel está muy alto”

A la hora de ponderar su nivel y su posible desempeño en “Aquí se Baila”, la modelo aterriza sus expectativas.

“Encuentro que el nivel está muy alto, lo veo y digo ‘Hay que darlo todo no más, si ya estoy acá’. Quizás soy como un diamante en bruto, porque me falta pulirme y se nota que he dejado los estudios de danza, que no he estado en training, pero puedo mejorar”, opina.

“Tengo una dualidad interna, porque obvio que por una parte quiero ganar, pero también la parte más consciente y amable mía dice que debo ganarme a mí misma, que el ensayo del tercer día le gane al ensayo del primer día. Además, no siempre gana el más fuerte o el que tiene más técnica”, manifiestó.