Raquel Argandoña sobre sus looks que la rompen en Instagram: “Me siento muy bien de tener las piernas largas y delgadas”

Raquel Argandoña siempre ha destacado por sus sofisticados outfit que marcan tendencia.

Y esta vez no fue la excepción, ya que en redes sociales, la ex panelista de Bienvenidos, dejó a sus seguidores atónitos con un video que compartió en Viña del Mar luciendo un lindo y relajado look, con un blusón y bucaneras.

“Son distintos looks que me crea Víctor González que estamos moviendo en las redes sociales, trabajamos para las marcas que yo tengo, que auspicio”, nos reveló la comunicadora.

“El look es super casual, como tengo las piernas largas a mí me encantan las bucaneras, las amo, además me quedan súper bien. Es un look muy simple con un blusón. Estaba invitada a un cumpleaños por eso me vestí así”, agregó.

Respecto a sus kilométricas piernas, Raquel sostuvo que “gracias a dios tengo las piernas largas y eso me favorece mucho, además que con la operación bajé muchos kilos”

Además nos dio un tremendo consejo para lucir las piernas bellas: “trato en vez de subir en ascensor, subir por las escaleras”.

“Me siento muy bien de tener las piernas largas y delgadas, yo creo que eso me ayuda mucho en mis looks”, cerró.