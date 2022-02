“Me tocó la ruleta rusa a mí”: Lorena Capetillo confirma tener Covid-19

En medio del alza de casos de coronavirus que tiene preocupado al país, la actriz Lorena Capetillo, reveló en sus redes sociales dio positivo a Covid-19.

Por lo que contó a través de una publicación de Instagram, esto la habría tomado por sorpresan, pues el único síntoma que presentó fue una molestia gastrointestinal que asoció a otra cosa.

“Oigan, me tocó la ruleta rusa a mí ahora. Di positivo en un testeo…en fin, espero que la cosa ande bien, aunque hasta ahora va así, sin síntoma extraño. Un día me dolió un poco la guata, pero yo pensé que fue el arándano sour”, partió diciendo.

“Es un bicho raro que se camufla, pueden haber síntomas como no. Hay personas con síntomas que salen negativos en PCR porque la carga viral puede ser baja, o porque no se trata de corona. (Hay) asintomáticos que andan por la vida diciendo ‘estoy sano’, y no hay cómo saber, porque por algo es asintomático”, añadió,

Fuera de eso, Lorena Capetillo explicó que de todas maneras seguirá haciendo su programa de radio desde la casa, y compartió una reflexión sobre la llegada de febrero, mes en que se celebra el Día de los Enamorados.

“Me encontré esta fotito mientras ordenaba en la mañana antes de empezar el programa desde acá, ya que viene ‘el mes del amor’ en medio de harto caos, o situación adversa… ¿está linda, cierto? Así que se las dejo para que sonrían los corazones decaídos o estresados”, escribió mientras mostraba dos fotos en blanco y negro junto a su pareja en París.

“A mí me gusta la celebración colectiva, días de lo que sea, si a final uno le da el sentido a las celebraciones, pero cuando es colectivo lo paso bien. Fiestas patrias, Año Nuevo, día del amor, qué sé yo. Y qué ganas de que volvamos a celebrar sin restricciones pandémicas, que muera esta pandemia de una vez”, cerró.