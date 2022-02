Paty López acusó censura por denunciar a conductor que la agredió: “Nadie puede detenernos ni violentarnos”

Hace un par de días te contamos que Patricia López realizó una denuncia a través de su cuenta de Instagram donde señaló que un hombre la habría tratado de agredir en la carretera, mientras manejaba su automóvil.

En la red social mencionada la actriz nacional afirmó: “Este asesino femicida me chocó e intentó hacer que chocara a alta velocidad. Me encerró entre una camioneta y un bus y al adelantarme me pasó a llevar el auto y me pegó un manotazo doblando mi retrovisor”

A lo anterior agregó: “Después que lo perseguí y encontré me tiró un ‘besito’. Fue un femicidio frustrado, pido ayuda o asesoría por favor”.

Posteriormente, López compartió en sus redes sociales la patente del auto del agresor, situación que unas horas más tarde le provocaría otro problema.

Según indicó, Instagram le habría bloqueado la posibilidad de realizar transmisiones en vivo desde su perfil por haber compartido la información del sujeto.

“Hola estoy en shock, porque iba a hacer el live con mi amigo Pablo Illanes y me acabo de enterar que Instagram bloqueó la posibilidad que yo pueda hacer lives, conversaciones en vivo probablemente porque ayer publiqué la patente del auto en el que iba este agresor y su foto, y lo bloquearon“, denunció en un video.

“Así que me están censurando el poder comunicarme. Que loco, impresionante”, agregó.

“Nadie puede detenernos ni violentarnos en nuestro derecho de comunicarnos. Es muy impresionante, pero bueno… Así es chicas, las que denunciamos somos castigadas“, cerró la actriz.

Las palabras de Patricia no dejaron indiferentes a sus seguidores, quienes rápidamente la respaldaron y brindaron su apoyo en la red social.

Revisa la publicación a continuación: