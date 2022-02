“Bestia”: Producción chilena es nominada a Mejor Cortometraje Animado en los Premios Oscar 2022

La producción chilena “Bestia” consiguió una nominación como Mejor Cortometraje Animado en los Premios Oscar 2022.

El film es una creación de Hugo Covarrubias y Tevo Díaz y en esta nueva edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas competirá con “Affairs of the Arta“, “Boxballet“, “Robin Robin” y “The windshield Wiper“.

El cortometraje está inspirada en hechos reales y “entra en la vida de un agente de la policía secreta” en el Gobierno Militar en Chile. Además, de “la relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, revelan una macabra fractura en su mente y en un país“.

Previamente, “Bestia” ganó la Competencia Latinoamericana en cortometrajes animados del Festival Chilemonos en 2021 y ese mismo año obtuvo el premio PAOA a Mejor Cortometraje Latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

