Canal 13 lanza el primer adelanto de “Socios por el mundo” con Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra

Ya está disponible el esperado primer spot de “Socios por el mundo”, el programa de viajes que prontamente saldrá al aire por Canal 13, que mostrará a los queridos amigos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta en sus distintas travesías por lugares perdidos en distintos lugares de Marruecos, España, Italia y Egipto. Marruecos, España, Italia y Egipto.

“Estamos muy contentos de que este nuevo programa se acerque a las pantallas del 13. Son 60 días intensos de viaje por el mundo en los que pasaron muchas cosas que ahora la gente podrá ver”, señala Pancho Saavedra en un comunicado.

El animador de “Lugares que hablan” contó cómo se gestó el proyecto. “Somos dos amigos muy diferentes, pero que nos queremos mucho y que decidimos salir a viajar cuando se empezaron a abrir las fronteras. Siento que la pandemia presentó un escenario tan duro, de tanta muerte y fragilidad, que teníamos ganas de salir y de desordenarnos un poco. Esto es un viaje de amigotes”.

Por su lado, Zabaleta explica el foco del programa. “Esto es no es un programa de viajes ni es un programa cultural, es la historia de dos amigos que se van de viaje y las cosas que les pasan. Y todo esto con mucho humor y alegría, esa es la tónica principal”, añadiendo que “todo va a ser una sorpresa y va a tener esa picardía nuestra”.

Y por cierto, se verán también los momentos complejos que afrontaron. “Ningún viaje es perfecto -detalla el actor-. Todos los que hemos viajado nos ha pasado que de repente el viaje es un caos, quedó la escoba, no funcionaron los hoteles, perdimos el avión, se perdieron las maletas, etcétera, y este programa va por esa línea, mostrar un viaje tal cual es. Y a pesar de todo eso que pueda pasar, los viajes siempre son inolvidables y uno los añora. Viajes perfectos no hay y éste no va a ser un viaje perfecto, pero nos vamos a matar de la risa y esa es la gracia”.

Saavedra detalla que se trata de un programa que va más allá del nicho de los viajes. “Vivimos una cantidad de aventuras que parecen sacadas de una película y que de seguro al público le van a gustar, tanto al que viaja como al que quiere viajar. Es un programa para pasarlo bien y seguir entregando alegría, que es algo que tanto necesitamos”.

Se espera el estreno de “Socios por el mundo”, en horario prime en fecha por confirmar.

Revisa el spot: