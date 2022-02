Ruth Gamarra rompió el silencio tras muerte de su pareja en trágico accidente: “Tengo días en que me cuesta levantarme”

Ruth Gamarra habló sobre su difícil presente tras perder a su pareja, quien falleció la mañana del domingo 19 de diciembre del 2021 tras perder el equilibrio y caer desde el piso 12 del departamento de la ex chica Mekano.

El fatal accidente ocurrió en medio de una reunión entre amigos en el domicilio ubicado en la comuna de Las Condes. En medio de la celebración el hombre salió a la terraza y cayó al vacío.

Tras el hecho Ruth guardo silencio, sin embargo ahora decidió hablar sobre su presente en conversación con Las Últimas Noticias.

“La verdad, me ha costado mucho… al comienzo estuve en shock, por eso no quería hablar con nadie, además me parecía una falta de respeto para la familia (del fallecido) que yo hubiera salido en los medios, no quería invadir ni la privacidad ni el dolor de nadie”, aseguró.

“Los primeros días fueron difíciles, pero fueron pasando. Creo que estoy en una etapa de recomposición… esto es un trauma que una nunca se imagina. Una nunca se imagina que algo así pase en tu casa, entonces estoy en un proceso de aceptar lo que pasó”, agregó la bailarina, quien actualmente está en tratamiento psicológico.

Ruth continúa viviendo en el departamento donde ocurrió el accidente por temas económicos. Mucha gente insiste en que se cambie de casa para que “no se acuerde” de lo sucedido, pese a lo anterior, señala: “Esto se debe superar internamente. No porque yo me cambie de casa, me voy a olvidar de lo que pasó”.

“Tengo mis días… Estoy muchísimo mejor de cuando pasó, pero tengo días en que de repente me cuesta levantarme. Los he he enfrentado orando, soy súper cristiana. Y ahora que voy a estar trabajando, eso me va a ayudar mucho. Y bueno, el tiempo me va a ayudar también. Eso me dice el psicólogo. Y estoy convencida de eso”, cerró la empresaria.