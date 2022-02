Valentina Roth reveló cambio en su régimen alimenticio: “Soy pescetariana”

En el último capítulo emitido del programa de Canal 13 “Aquí se baila”, nuevamente los famosos compitieron para mantenerse en competencia

Y en ese contexto, su conductor, Sergio Lagos destacó el radical cambio de vida de una de sus participantes. “No sé si lo escuchaste, hablé de Vale Roth 2022, una completamente nueva, con nuevos matices”, comenzó diciendo el animador, agregando que “Sabemos que dejaste atrás todos los excesos, que estás muy disciplinada y en un nuevo momento”.

“Además, soltera y disfrutando esta competencia. Ahora sé que no comes carne. ¿Es así?”, consultó, a lo que la Vale responde “Me da un poco de (pudor)… ¿Qué era antes, un demonio?”.

Luego la participante complementó: “Lo estoy pasando muy bien, estoy en un momento muy pleno de mi vida, con mi familia estoy bien”.

“Estoy soltera disfrutando la soledad, que es bacán, cuando comprendes que es muy rico estar solo, es porque lo entendiste todo”, confesó.

Tras esto, Sergio Lagos preguntó sobre un tema específico: “Acerca de tu alimentación, me quiero meter en un detalle. ¿Cómo se llaman las personas que solo comen peces?”.

“Pescetariana”, respondió Vale Roth, profundizando en que “hace seis meses dejé de comer carnes rojas”.

“Hace tres meses que soy pescetariana”, señaló la ex Rojo.