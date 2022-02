Pamela Díaz dice que está “mejor que Jennifer López”: “Si a los 50 años se me caen mucho las pechugas, quizás vuelva al quirófano”

La modelo y animadora de televisión Pamela Díaz habló de su físico y de cómo se ve en 10 años más, cuando cumpla 50.

En entrevista con la revista Sarah, dijo que si bien “cada vez estoy más alejada de las operaciones”, no quiere estar con celulitis en su vida.

“¡Mejor que Jennifer López! Minísima. No sé si tan operada, cada vez estoy más alejada de las operaciones. Estoy motivada con el deporte, me gusta y me desconecta, no quiero llegar a los 50 con celulitis ni abrir los brazos y parecer un parapente“, dijo.

Sobre sus cirugías, dijo que “ya me he hecho todo, pero tengo un par de ayuditas: vitaminas, me pongo bótox, tomo pastillas”.

“Si a los 50 años se me caen mucho las pechugas, quizás vuelva al quirófano, pero lo dudo. No necesito nada, me gusta mucho mi cuerpo”, declaró.

Revisa las imágenes de su sesión de fotos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Sarah (@revistasarah)