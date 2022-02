Javiera Contador sorprende con impactante cambio de look para un nuevo personaje

Los actores están constantemente expuestos a realizar cambios en su físico para interpretar a sus personajes.

Lo hemos visto con varios de ellos y ahora fue el turno de la comediante Javiera Contador, quien compartió con sus seguidores el cambio en su pelo que realizó, con el fin de analizar looks para un nuevo proyecto.

“Cambio!! Propuesta de look para un nuevo personaje. Estamos aun en proceso de adaptación“, escribió la intérprete junto a dos selfies mostrando su cabello anaranjado con corte escalonado.

“O sea falta acostumbrarse y que el color y el corte tomen su forma definitiva. #WorkInProgress”, agregó.

“Da nervio y se activan todas las inseguridades. Pero esta es una de las gracias de ser actriz; Poder cambiar!

Lo estamos probando. Capaz que resulte y si no, volvemos a cambiar pueh!”, detalló dejando en claro que no necesariamente será el look definitivo.

Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios elogiando su nueva apariencia, incluyendo de algunas colegas como Yamila Reyna, Carmen Gloria Bresky y Amaya Forch.