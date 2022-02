José Antonio Neme lanzó inesperada propuesta a Julio César Rodríguez: “Tú que estás mirando JC…”

Curioso fue el mensaje que envió José Antonio Neme a su colega, el periodista Julio César Rodríguez, en medio del matinal “Mucho Gusto”.

La situación se originó luego de que Diana Bolocco, en una íntima conversación con JC, habrían hablado sobre el horario de los matinales.

“Tú has sido una de las personas que ha levantando mociones para que este programa termine a las 11 de la mañana, junto con Julio César Rodríguez“, afirmó el conductor del matutino de Mega, mientras que Bolocco señaló: “No, a las 12 sí. A las 12 me parece bien”.

Tras esto Neme le envió un directo mensaje a JC: “Voy a contar una cosa. Cuando Julio César Rodríguez… que me está mirando, tú que estás mirando JC (…) Ese me está mirando, ese tiene todos los canales en el teléfono, a ese no se le va nada, tiene un community manager que le hace todo”, soltó en tono de broma.

Luego continuó con su idea: “Cuando Julio vino a este canal el día de la Teletón, de la Matinatón, conversó harto rato con Diana Bolocco“, donde esta última señaló que Neme se puso “celoso“.

“Yo dije ‘aquí cagué’ (…) Pero el punto es otro: la Diana y Julio César estaban hablando del horario de los matinales“, sostuvo Neme, donde finalmente le entregó una propuesta.

“Tú puedes hacer un matinal con Julio César de tres horas, y con Monse y Mirna hacemos un matinal hasta las 3 de tarde, porque la Mirna es una mujer muy trabajadora”, planteó José Antonio Neme, cerrando el tema.