José Antonio Neme sobre rumores que vinculan a José Luis Repenning con Priscila Vargas: “No me interesa”

Ayer les contábamos sobre la sorpresa que ocasionó Priscilla Vargas, tras compartir en Instagram una particular foto junto a José Luis Repenning en sus vacaciones, en medio de rumores de un romance, el que nace luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez publicara una foto donde ambos posan con el mismo niño en Tongoy.

Sin embargo, para aplacar esta teoría, la periodista escribió “Best Friends Forever”, para dejar en claro que solo son muy buenos amigos.

De todas maneras este tema fue tocado en el programa “Me Late ” y en medio un contacto con José Antonio Neme para hablar sobre su participación en “La Divina Comida”, aprovecharon de preguntarle sobre sus colegas de canal.

“No sé qué opinas tú, o lo que sabes, de estas vacaciones de Reppening con Priscila Vargas. ¿Sabes algo o no?”, le consultó Daniel Fuenzalida al conductor de Mucho Gusto.

“No tenía idea, me golpearon”, respondió Neme, generando la risa del panel. “No, de verdad, perdón, si no me hago el hueón”, aclaró el rostro de Mega-

“Lo que pasa es que están de vacaciones juntos, se han mostrado en las redes sociales”, insistió el ex “Huevo”.

“Yo entiendo que son amigos desde hace muchos años y, la verdad, es que yo no soy amigo de ninguno de los dos, soy conocido, compañero de trabajo, de verdad que no sabía. Ahora, si salieron juntos en un plano fraterno o romántico, no tengo idea”, explicó Neme.

Y luego respondió sin filtro que “soy súper franco, ustedes saben que soy súper franco, y la verdad es que no me interesa. Que lo pasen bien, nomás”.