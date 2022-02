Daniel Fuenzalida recuerda su despido de CHV: “Me fui muy dolido”

Cuando hablamos de Daniel Fuenzalida, es imposible no recordar programas como “Extra Jóvenes” y “Lunáticos” donde cautivó al público con su particular estilo en la animación.

En este último estuvo desde 1997 hasta el 2002 cuando fue su abrupta salida del canal. Sobre esto, el actual conductor de “Me Late” de TV+, se sinceró ante el panel del programa y reveló cómo vivió ese momento.

“Me fui muy dolido, viví 12 años de duelo tras salir del canal”, manifestó agregando que “me sacó un productor ejecutivo porque yo no le gustaba a su hija. Lo típico de la televisión antigua”.

Según Fuenzalida, la decisión habría ocurrido en una suerte de asado entre los altos cargos de CHV, quienes definieron la salida de varios personajes de ese momento. “Ahí nos fuimos varios”, recordó.

Las vueltas de la vida

Pero como en todo orden de cosas, la vida da muchas vueltas, es así como años después, se volvió a encontrar con el ejecutivo en cuestión, momento en que él se encontraba trabajando de manera estable como locutor de radio ya ya no sentía rencor por lo vivido.

“Yo venía de vuelta, rehabilitado”, relató “El asunto es que me junté a almorzar con este caballero, hablamos, y él fue el primero que me prestó un estudio para hacer Me Late. Así que “terminamos haciendo cosas juntos”.

Respecto al injustificado despido, este hombre le argumentó que “las medidas que se habían tomado en ese instante no fueron las mejores, y que tampoco yo (Fuenzalida) estaba pasando por una buena época”.