“Aquí se baila” tiene un nuevo eliminado: Decisión complicó al jurado

La noche de este jueves, “Aquí se baila” tuvo un nuevo capítulo de eliminación, donde seis parejas disputaron el derecho a seguir en el programa, mientras que una tuvo que decir adiós tras un duelo final.

Tal como en el capítulo de inmunidad del miércoles, se trató de una noche de cha-cha, y, esta vez fue Fran García-Huidobro, quien puso las notas secretas de la noche.

Pero quienes no tuvieron una buena noche fue la pareja conformada por Emilio Edwards y Maca Muñoz quienes bailaron “Bella señora”, de Emmanuel. Consultada por Sergio, Maca dijo que está muy orgullosa de Emilio, porque él es muy trabajador y se han tenido que afiatar en muy poco tiempo.

Al evaluar, Neilas dijo que éste no fue un muy buen día para ellos, porque tuvieron muchos problemas rítmicos, y Emilio bailó con taco. Además, señaló que su coach no debió darles la figura del box, que se baila como un cuadrado con la cadera, porque es demasiado difícil de bailar. Tras la petición de Sergio, el jurado pasó por segundo día consecutivo al escenario a explicar dicho paso bailando. “Neilas, te amo”, le dijo Sergio tras el baile. “¡Yo también!”, respondió Neilas. En definitiva, su nota para Emilio y Maca fue un 4. Por su parte, Fran señaló que notó inseguro a Emilio, que deberían tener cuidado con un truco de piernas que hicieron porque él es más bajo que ella, y que Maca debería poner menos caras al bailar, pero que los ve efectivamente como una pareja. Finalmente, Karen opinó que ésta es la coreografía más baja que ha hecho Emilio, que se vio enfermo o triste y tuvo desajustes de tiempo, así que le pone un 3.

La última presentación fue la de Christell Rodríguez y Luciano Coppelli, quienes bailaron una versión cha-cha de “Don’t start now”, de Dua Lipa. Consultado por Sergio, Luciano dijo estar orgullosísimo de Christell, y lanzó una curiosa comparación: “Ella es como un confort, lo absorbe todo”. Tras las risas de todos en el estudio, Christell confesó que su fan número uno en el jurado es Fran Zepeda, porque siempre iba a sus conciertos de chica. Además, contó a Sergio que su novio la apoya en un 100% y que la encuentra seca en todo.

En su evaluación, Fran dijo que hay que tener muy mala suerte para que el segundo ritmo que le toque bailar en el programa sea un cha-cha, y concordó con las palabras de Neilas el capítulo pasado: efectivamente Christell es mejor bailarina que algunos que se han ido del programa. De todas formas, criticó que todos sus pasos eran “pequeñitos” y que su cara era más de susto que de alegría, pero que sigue siendo una grata sorpresa verla. Por su parte, Karen dijo que le preocupa mucho la expresión facial de Christell, que debe mostrar lo que siente y no su ejecución de los pasos. “No veo que florece la danza en ti”, concluyó, y le puso nota 2. Finalmente, Neilas dijo que, aunque no bailaron mal, ella se vio con cara de preocupada y apagada mientras Luciano sonreía, y tuvo problemas de desplazamiento, así que les puso un 4.

El duelo final por la eliminación

Ya terminadas las presentaciones, se revelaron las notas acumuladas y las que puso Fran, quien evaluó a Iván con un 8, a Gianella con un 7, a Thiago y Chantal con un 6, a Kathy con un 4, a Emilio con un 4 y a Christell con un 4. Así, los puntajes más bajos de la noche fueron Christell, con 10, y Kathy y Emilio, con 11. Para que sólo quedaran dos participantes en miras a la batalla final, el jurado deliberó y desempató, definiendo que sería Emilio.

En la batalla final, el actor se la jugó en sus 45 segundos bailando “Talking to the moon”, de Bruno Mars. Luego, Christell bailó “Black swan”, de BTS. Tras unos momentos de deliberación del jurado, Karen anunció que, en una decisión no unánime, el próximo eliminado es Emilio.

“Yo creo que uno igual intuye. Está todo bien, es una experiencia más, aquí no comienza ni termina nada para mí, sólo me llevo un montón de aprendizajes. Ha sido exquisito, agradezco profundamente y le dedico esta competencia entera a mi hijo Santino y a mi amor Fran Masanes”, dijo el actor tras la decisión.