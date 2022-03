“No está todo dicho”: Daniel Fuenzalida entregó detalles del quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe

Fuertes suenan los rumores de un quiebre amoroso entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, situación que hasta el momento no ha sido confirmada por ninguno de los animadores.

Ahora quien habló de esta situación fue el animador Daniel Fuenzalida, quien en conversación con LUN entregó más detalles, señalando que “La Fiera” le pidió un par de semanas antes de reintegrarse a sus funciones en “Me Late Prime”.

“Ella está preocupada por Jean-Philippe y por sí misma e ir a Me late prime es amplificar el tema. Yo también prefiero que se tome su tiempo y que vuelva más tranquila“, partió señalando el conductor del espacio.

Por otro lado, también profundizó sobre lo que pasa entre ambos, señalando que él estuvo “con Pamela en Cancún y ahí la gente empezó a rumorear que estaban distanciados. Lo que supe es que cuando ella volviera a Chile iban a conversar, pero más allá no me meto en el tema de pareja”.

Aún así el ex “Huevo” señaló que la relación no ha llegado a su fin de manera definitiva. “El día 26 de febrero, para el cumpleaños de Pamela, ellos estuvieron juntos incluso con los niños y celebraron de forma más íntima. Eso me lo dijo ella“, desclasificó.

“Debe haber una conversación pendiente antes de mostrarse más públicamente. Yo sería más cauto, porque todavía no está todo dicho. Hay que zanjar la situación de término”, sumó pronto.

Por último expresó: “Lo que yo veo desde fuera es que ella lo quiere mucho y quiere que esté bien, lo que percibo es que hay mucho cariño de por medio (…) Aquí hay dos personas que lo están pasando mal”.