Thati Lira explicó por qué no vive con su hijo: “Respeté su opinión”

Como sociedad, estamos acostumbrados a que cuando los padres se separan, los hijos quedan al cuidado de la madre.

Por eso llama la atención cada vez que es al revés, como es el caso de la bailarina brasileña, Thati Lira, cuyo hijo en común con el ex Axé Bahía, Thiago Cunha vive con su progenitor.

Sobre esto le consultó un seguidor a través de Instagram, a lo que la pareja del futbolista Mauricio Isla contestó abiertamente.

“¿Tu hermoso hijo vive contigo o con el papá?”, fue la pregunta concreta.

“Hoy vive con su padre”, comenzó Thati con su respuesta, para luego ahondar en el tema.

“Fue una decisión de Pedro, cuando me separé la última vez y salí de la casa rumbo a una pieza arrendada de última hora, me decía que no quería dejar su pieza, su play y que siempre se quedaba conmigo. Que me amaba igual“, explicó la influencer.

“Respeté su opinión debido a las circunstancias y me fui con el corazón partido, incluso sintiéndome “traicionada” por él“, agregó.

“Luego entendí que es un niño y que estaría muy bien que su padre lo cuidara desde otra dinámica”, reflexionó la brasileña

Sin embargo aclaró que padre e hijo se llevan llevan increíble, también junto a la pareja de Thiago, la bailarina Chantal Gayoso.

“Pedro es un niño muy feliz, respetado y amado por todo su entorno”, finalizó.