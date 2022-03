“Me dio pena que apoyes a un agresor”: Ignacia Allamand respondió a críticas tras apoyar a Nicolás López

El pasado miércoles en “Mucho Gusto el escritor Rodrigo Fluxá, autor de “Los Pecados de Nicolás López“, reveló los nombres de las intérpretes que defienden al cineasta formalizado por delitos de violación y abuso sexual.

“Lo que no ha pasado en el caso Weinstein ni en ningún otro país del mundo, es que actrices vayan a testificar a favor del acusado… va a pasar acá“, señaló el también periodista en el programa de Mega.

En este sentido, una vez que la noticia se dio a conocer, fueron varias actrices que recibieron críticas en las redes sociales, siendo una de estas Ignacia Allamand, quien ya había entregado su apoyo al director.

“Me da pena que apoyes a un agresor“, fueron la tónica de los mensajes que habría recibido a través de las redes sociales.

Ante estos mensajes, la intérprete habría respondido: “Discurso sería si se modificara para cumplir las expectativas del resto en vez de ser fiel a lo que creo“.

No obstante este no habría sido el único comentario al que le habría respondido. “Más pena me da que uses ese pañuelo de feminista“, le escribió una usuaria, frente a lo cual Allamand replicó: “Penca andar persiguiendo a otras mujeres por no pensar como tú… Pero bueno, cada una entiende la sororidad como le conviene”.

Luego, en otro mensaje, expresó: “Yo soy fiel a lo que creo y si a ustedes eso las desilusiona o lo que sea, pucha, lo siento, pero mis valores no se modifican…Y no pienso dar más explicaciones por acá porque hay 4 años de investigación y esto tiene que verse donde corresponde…No aquí, no en la prensa, en tribunales…Lamento no cumplir con las expectativas de todos, pero nunca lo he hecho tampoco“.

Aquí puedes ver algunos de los mensajes: