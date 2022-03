Paty Maldonado arremetió sin filtro contra el expresidente Sebastián Piñera: “El traidor más grande”

Una vez más, la ex “Mucho Gusto” Patricia Maldonado volvió a dar que hablar, luego de que se refiriera en esta oportunidad al expresidente Sebastián Piñera.

Sus dichos se dieron en su programa “Las Indomables“, donde comparte con Catalina Pulido, lugar en donde criticó al exmandatario por la situación que enfrenta hoy el país.

“Por eso yo nunca voy a dejar de decir que todo lo que estamos pasando hoy día, todo, se lo debemos al traidor más grande de la historia, Sebastián Piñera“, relató Maldonado, luego de que también criticaran al actual Presidente, Gabriel Boric.

Luego continuó: “No me cabe duda que la historia lo va a juzgar como el cobarde más grande“, para luego señalar que ya era juzgado así.

Tras esto se lanzó contra los partidos de derecha, RN y UDI, asegurando que estos debían llegar a su fin: “Son dos partidos que no sirvieron para nada”.

“Hay que levantar un líder, yo no me ofrezco como líder porque sería muy terrible. Haría 4 cárceles al tiro, pa’ afuera, no dejaría ninguna en Santiago, limpiaría todo”, finalizó.