“Aquí se baila” ficha al comediante Rodrigo Villegas: “Si bajo algunos kilos, ya gané algo”

Rodrigo Villegas tiene una larga carrera en el humor, primero en el grupo “Los cuatro octavos” y luego en “Morandé con Compañía”, donde destacó con personajes como Blondon Boys y Mathiu Focker. Posteriormente, tras su exitoso paso por el Festival de Viña en 2017, se inició como panelista de matinales y de programas nocturnos.

Pero la comedia fue sólo su tercera faceta artística, ya que lo primero que lo movió cuando niño fue la danza. “Siempre quise ser bailarín, desde pequeño. Mi hermano era cantante en festivales y ganó uno en Diego de Almagro (III Región). Yo tenía 12 años y le pedí que me pusiera en su ballet de acompañamiento. Hacíamos tres pasos no más, pero ahí fue cuando dije que yo quería ser bailarín”, recuerda.

Sus ganas de bailar derivaron a otra cosa cuando descubrió la gimnasia aeróbica. “Me cambié de colegio de Diego de Almagro a Copiapó, terminando el año, entonces me faltaban algunas notas. Justo en Educación Física necesitaban a tres hombres para un campeonato de aeróbica. Lo hicimos por la nota inicialmente, pero me gustó y me quedé ahí por años hasta que después estudié Teatro”, comenta.

De ahí que, por su natural elasticidad y coordinación, tenga sentido verlo como uno de los nuevos participantes confirmados de la nueva temporada de “Aquí se baila”, titulada “Talento vs. Fama”. “Yo quería que me llamaran, estaba esperando este llamado desde el ‘Bailando’ en 2016. Supongo que en esa época no era tan famoso”, ríe, y asegura que aceptó el ofrecimiento porque lo tomó como un desafío personal.

“Era el nivel que me faltaba desbloquear en mi carrera, que era bailar en un programa de televisión. Por lo menos sobreviví al infarto en los primeros ensayos”, comenta.

En el programa, su pareja de baile será Anastasia Knyazeva, la bailarina rusa que previamente acompañó a Gustavo Becerra en la primera temporada. “Anastasia es muy buena compañera, talentosa y generosa. Me ha ayudado harto y sabe tratar a los gorditos”, dice Rodrigo sobre su acompañante, y señala que están trabajando de a poco para recuperar su movimiento y sortear los kilos ganados.

“A mí me gusta bailar estilo danza moderna, ese es mi estilo. También tenemos planificado hacer pasos de gimnasia, pero todavía no, estoy recién recuperando el training de a poquito. Yo no me movía hace 15 años más o menos y me estoy cuidando de las lesiones”, confiesa.

Consultado sobre la dura competencia, donde no sólo tendrá que bailar mucho en un tiempo muy limitado, sino que se enfrentará a algunos profesionales de la danza, el artista dice que tiene claro que hay una diferencia. “Obvio que uno entra con desventaja frente a los bailarines en cuanto al training, porque ellos se dedican a esto. Es como si ellos entraran a una competencia conmigo de quién come más completos”, bromea.

Pese a eso, dice estar poniendo todo de su parte para entrenar. “Estoy como partiendo desde cero. Le estoy poniendo harto corazón. Es increíble cómo el cuerpo tiene memoria. Me costó encontrarla, pero estaba, algo queda. Espero seguir el training y aprovechar esto para no dejarlo más”, dice.

Algo que no ha conseguido, señala, es perder algunos kilos en el proceso. “No he bajado nada de peso todavía, y ya llevo varios ensayos. Mi cuerpo se reniega”, ríe. “Si bajo algunos kilos, ya gané algo. Siempre busco pasarlo bien cuando hago estos desafíos. Y si vamos avanzando, ¿qué mejor?”, opina.

Para cerrar, asegura que algo de su pasado cómico puede colarse en sus presentaciones. “De todas maneras vamos a ver algo de movimientos estilo ‘Blondon Boys’, algo de movimiento de hombros”, bromea.

“Aquí se baila: Talento vs. Fama”, pronto por las pantallas de Canal 13.