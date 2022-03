“Me quiero sentir bonita”: Natalia Duco revela detalles de sus tratamientos estéticos

Natalia Duco, hace rato que ya dejó de ser vista solo como una atleta nacional. Sino que luego de participar y ser la flamante ganadora de MasterChef Celebrity, y luego, de convertirse luego en madre en 2019, ya es considerada un rostro interesante para el mundo del espectáculo.

Y esto, trajo consigo que ella ha querido reencontrarse y preocuparse más de detalles que antes no tomaba en cuenta.

“Nunca me había hecho ningún cuidado de belleza, ni una limpieza facial. Toda la relación con mi cuerpo era a través de la exigencia para el alto rendimiento. En mi mente no había espacio para nada más. Mi cuerpo era una máquina que tenía que rendir”, partió diciendo en una entrevista realizada para Las Últimas Noticias.

Y ahora detalló que se sometió a una limpieza facial profunda, a mesoterapia y a una liposucción localizada: “Este tipo de cuidados ni siquiera existían en mi lista de prioridades. Ahora que mi hijo tiene un año y dos meses he estado reencontrándome conmigo y haciéndome estos cariñitos”.

“Soy mujer y me quiero sentir bonita, mina y esa autoestima ayuda a enfrentar todo con otra actitud, desde mi regreso a la competencia, con un cuerpo que a mí me encante, sintiendo que me cuido”, detalló.

En el mismo sentido de encontrarse consigo misma y de sentirse más bonita, otro cambio está relacionado con la vestimenta: “Antes de que dejara de competir, tenía toda mi ropa con etiqueta y nueva. Solo usaba tenidas deportivas. Siempre me ha gustado la ropa, pero no tenía momentos para usarla”.

Finalmente hizo una análisis de cómo era su vida antes de ser madre: “Realmente era como Robocop de entrenamiento y ahora, me compro ropa, uso vestidos, es un cambio total. Esta nueva versión mía es con la que quiero volver a representar a Chile, como mamá, mujer y también deportista”, aseguró.