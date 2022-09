Comparte

Durante la jornada de hoy el matinal de CHV comenzó la jornada con el pronóstico de lluvia de este jueves en la capital, situación que llevó a que el animador Julio César Rodríguez revelara su rutina de ejercicios matutinos.

"Salí a trotar en la mañana, a trotar medio caminar y estaba lloviendo", inició señalando el comunicador, dichos que causaron dudas en el set sobre su veracidad.

Finalizados sus dichos, uno de los camarógrafos expresó: "No le creo, no le creo", palabras que fueron tomadas por su colega Monserrat Álvarez.

"Aquí no te creen… Espérate, ¿subiste foto porque fue una excepción o estás realizando ejercicio regularmente?", le consultó a JC.

Frente a esta consulta, Rodríguez respondió: "¿Cómo crees que soporto estas cinco horas en pie? Después el late, la radio, La Junta… Hay que responder en la casa también".

Sin embargo, la explicación de JC Rodríguez no convenció a Álvarez, quien volvió a cuestionar: "Esa foto (una de Julio César vistiendo con buzo deportivo) no demuestra nada… Yo también me puedo poner una chaqueta de buzo. ¿Cuánto rato trotas?".

Finalmente el comunicador respondió, señalando que trota "unos 25 minutos".

Aquí puedes ver la imagen que compartió el comunicador: