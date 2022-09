Comparte

Hace algunos meses la trasandina Rocío Marengo sufrió un duro, luego de que su sueño por convertirse en madre se viera frustrado tras una pérdida.

Ahora la participante de "El Discípulo del Chef" habló con un medio argentino donde señaló que su anhelo por convertirse en madre no ha desaparecido, y lo intentará una vez más.

"Yo hice una fertilización in vitro, Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos", fue parte de lo que expresó al sitio de espectáculo ciudad.com.ar.

Luego, en la misma línea, relató que no bajará los brazos: "Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá".