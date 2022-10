Comparte

Los "Socios de la Parrilla" tuvo un entretenido capítulo cargado de risa y buena onda, donde los invitados fueron Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín, quienes relataron divertidas anécdotas.

Y este último, contó un particular percance que vivió en medio de un programa online con Nicolás Larraín en 2021, en el cual debió pararse al baño.

"¿Cuál es la polémica? Tuve un accidente, me tuve que parar al baño porque me cagué weón (sic)", dijo en el extracto revelado en el espacio, lo que generó las risas de los conductores.

Posteriormente, el actor agregó que "a cualquiera le puede pasar y somos seres humanos. Cada cierto tiempo vamos al baño y a veces nos sorprende en lugares donde jamás lo imaginamos".

"Entonces, estaba haciendo un programa, estaba complicado y se me fue en collera. No pude soportarlo y me imagino que a uno de ustedes le habrá pasado", puntualizó el artista.

En ese sentido, argumentó que ante esas situaciones "uno no puede pensar en otra cosa como ‘ay, llegó alguien’. Estás concentrado en lo que te pasa y es dramático".

Fernando Larraín no fue el único aludido

Jorge Zabaleta se refirió a un hecho que le ocurrió a Álvaro Rudolphy en la obra "Divorciados" en vivo.

"Jamás me he cagado we…", afirmó entre risas el intérprete de Pelluco y admitió que "me fui mucho rato del escenario".

Después, tanto Larraín como Zabaleta añadieron detalles de lo acontecido en ese momento: "Inventábamos cosas y se escuchaba un silencio tremendo de la gente".

"De repente fue como un mago, desapareció", indicó Zabaleta, a lo que Rudolphy acotó que "me dio una angustia y me arranqué".