Hoy, después de “Tele13 central”, se emitirá por Canal 13 un nuevo episodio de “Socios de la parrilla”, programa animado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Los anfitriones recibirán en su quincho a una dupla emblemática de la teleserie “Machos”, Mariana Loyola y Teresita Reyes. Ambas actrices interpretaron a las nanas de los “Mercader”, “Soraya” e “Imelda”, respectivamente.

Sin duda, un reencuentro único entre ambas intérpretes y que se dará a una década de la última vez en que compartieron, en la telenovela “Dos por uno”, de TVN. “No nos veíamos hace 10 años y es maravilloso reencontrarnos”, comenta Teresita Reyes, agregando que “tengo millones de recuerdos de ‘Machos’, por Dios que se pasó bien en esa teleserie, y la Marianita era una compañera de lujo”.

Por su lado, Mariana Loyola declara que “es como si hubiera visto ayer a la Tere, a pesar de que han pasado muchos años. Cuando hay mucha confianza, mucha buena onda y mucho cariño, pasa esto, es como si el tiempo no hubiese transcurrido”, añadiendo que “tengo recuerdos inolvidables, éramos super buenas partners y mateas las dos, tuvimos que bancar a los ‘Machos’ que se portaban pésimo (ríe) y con una linda historia, porque desarrollamos lindos personajes y bien icónicos”.

Las actrices, además, no sólo se reencontrarán entre ellas, sino que también con Jorge Zabaleta, animador de “Socios de la parrilla” y quien dio vida al recordado “Álex Mercader” de “Machos”, el cual terminó junto a “Soraya” (Mariana Loyola) en la mencionada producción dramática. Ahí formaron una entrañable pareja en teleseries que en 2018 se reeditó en “Si yo fuera rico”, de Mega.

“Yo adoro a Jorge, somos súper amigos y, al igual que con la Tere, nos matamos de la risa. Tenemos una relación muy divertida, de mucha talla y de mucha confianza”. Algo que reafirma Zabaleta, declarando que “es un gusto volver a compartir con gente a la que uno le tiene tanto cariño y que ha significado y significa tanto en la vida de uno. Podemos no vernos mucho, pero apenas nos vemos, todo fluye como si hubiésemos trabajado ayer juntos. Definitivamente, bonitas amistades y bonitos trabajos en conjunto".

¿Machos 2?

Respecto a lo que se podrá ver esta noche en “Socios de la parrilla”, Teresita y Mariana desclasificarán varios secretos y anécdotas de “Machos”. Es más, ante la pregunta de si serían parte de una eventual e hipotética “Machos 2”, ambas actrices dirán que sí. “Yo creo que nosotros estaríamos separados con hijos, tú (por Jorge Zabaleta) dueño de una discotheque a lo ‘Negro’ Piñera, yo una emprendedora de ropa de Miami. Y en una noche de copeteo, vemos el reencuentro”, especulará Mariana sobre su personaje. Sobre el rol de “Imelda”, en tanto, Loyola dirá que sería flaca y dueña de un gimnasio, y podría tener, esta vez sí, un romance con Tito Noguera ("Ángel Mercader").

Por otra parte, consultada sobre su carrera en teleseries, donde ha interpretado casi siempre roles secundarios de nanas, Teresita Reyes declarará no tener idea por qué nunca tuvo un protagónico. “Yo creo que la gente te encasilla, es mucho más fácil, porque dicen ‘la Tere saca así de fácil las empleadas, es buena para la comedia’. Pero una se empieza a cansar. Yo caí en varias depresiones con esto”, revelará. Eso sí, comentará que ya no está en edad para ser protagonista. “Si ahora me ofrecieran un protagónico no lo haría. Es mucho trabajo. ¿Para qué lo quiero a los 70? Lo necesitaba a los 50”, indicará.

“Socios de la parrilla”, www.13.cl/programas/socios-de-la-parrilla, hoy nuevo capítulo después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.