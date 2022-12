Comparte

La agrupación estadounidense regresa a Chile el próximo 28 y 29 abril de 2023 para ofrecer dos espectáculos en la capital. Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket y en las boleterías del Teatro, los precios van desde los $50.000 hasta los $138.000 pesos.

La banda liderada por Harry Wayne Casey es una de las más representativas de la onda disco desde 1970. Con temas como "That’s the way (I like it)", "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty", "Get Down Tonight" y “Please don’t go”, generaron uno de los movimientos más recordados de la historia de la música.

Esta vez vienen a rememorar su mejor época con una recopilación de sus 13 discos, incluyendo los cerca de 30 singles que llegaron a los puestos más altos de los rankings musicales en todo el mundo. La banda no ha dejado de hacer giras desde 1993, gracias a su gran batería de éxitos y esta vez le toca a Chile disfrutar de KC And the Sunshine Band.