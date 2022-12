Comparte

Una vez más, la influencer Coté López es víctima de críticas en las redes sociales, luego de que los usuarios criticaran que la también empresaria le da besos en la boca al menor de sus hijos.

Frente a los múltiples mensajes que recibió, la escritora optó por escribir una extensa réplica.

"Respecto a si le doy besos a mi hijo en la boca, me han escrito de todo siempre. Díganme, ¿alguna vez los he pescado? (ríe) Entonces para qué siguen escribiéndome lo mismo (ríe) Jame he hecho algo para agradar a alguien. Hago lo que me nace y me hace feliz", señaló en un inicio.

Luego continuó: "Un beso en sí mismo, no tiene ningún significado. Somos nosotros los que se lo damos. Solo debe ser considerado como muestra de afecto. A mis hijas también las llené de besos hasta los 7, 8 años. A esa edad ya empiezan recién a juzgar. Antes de eso entienden lo que les enseñamos que es amor".

"Van a tener que aguantarse"

Respecto a los estudios científicos que señalan que esto no es una buena práctica, la empresaria respondió: "Y no tienen por qué replicar los besos con otros. Jamás mis hijos besaron a otro persona en la boca. Para eso están los papás. No conozco ningún estudio científico que diga que esto es malo".

"La verdad, no existe ninguno comprobado. En cambio, la ausencia de cariño físico sí tiene un efecto negativo en los menores", complementó.

Finalmente manifestó: "Así que van a tener que aguantarse, porque me quedan al menos dos añitos dándole besitos, mientras él quiera. Más asqueroso me parece la gente que quiere darle una connotación sexual a algo tan puro".

