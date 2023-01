Comparte

Actualmente, Yamila Reyna es panelista del programa “Hoy se Habla” de TVN, siendo este uno de sus logros más importantes en la televisión. Gracias a su buen desempeño, los directivos del canal le ofrecieron un nuevo espacio al aire.

“Dije ‘vamos, apostemos, probemos’ y jamás pensé que se podían abrir otras puertas como el matinal", confesó la presentadora. La argentina tomó un gran desafío y ahora, está a cargo de la conducción del matinal ”Buenos Días a Todos”, en conjunto con Gino Acosta.

En conversación con TiempoX, habló sobre cómo fue afrontar la propuesta: "Al principio lo dudé, me daba susto, pero cuando pasa esto hay que arrojarse igual. Dios sabe por qué hace las cosas y dije ‘vamos’, con el riesgo de que podían sepultarme, condenarme o quererme, como pasó en este caso".

Yamila Reyna expresó el por qué no le fue fácil tomar la decisión de querer animar. "El susto primero de conducir el programa más importante del canal, que es el ‘Buenos Días a Todos’, el matinal es un timón de los canales. Además, es un matinal que ha sufrido muchos cambios y la gente ha sentido esos cambios", confeso.

Un factor importante para ella era la reacción que tendría el público. "Que entrara esta comediante que nunca ha hecho animación, claro que me importaba el qué dirán", señalando que "tenía todo el susto de que no me aceptaran".

La oferta de animar fue algo inesperada para la actriz, ya que en un principio el medio solo la había contactado para estar a prueba por 3 días como panelista de “Hoy se Habla”, y ahora será parte de uno de los espacios más importantes del canal nacional.

Asimismo, cree que todo es gracias a su manera de trabajar, porque es muy apasionada y dedicada en lo que hace.

Yamila Reyna en “Buenos Días a Todos”

En cuanto a su relación con su pareja de animación, Gino Costa, reveló que “tenemos una comunicación que nos miramos y sabemos qué va a decir el otro sin hablar. Él es muy generoso. Los más talentosos son los más generosos. No me ha hecho sentir jamás que estoy en falta".

También se le preguntó por su duración como presentadora del matinal, ya que Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy volverían en marzo.

“No podría decir qué pasaría ahí, no lo sé, no me lo han propuesto y vivo el día a día, la vida tiene muchos cambios repentinos y los quiero disfrutar, disfrutar del proceso”, expuso.

Finalmente, habló que al final de este periodo ella volvería a estar 100% enfocada en “Hoy se Habla”, programa donde es panelista.