Comparte

Shakira y Gerard Piqué han revolucionado las redes sociales con su término amoroso, ya que todo lo que ellos hacen se vuelve viral o genera muchas polémicas entre sus seguidores.

El fin de su relación fue muy mediático y complejo, de hecho tuvieron que recurrir a sus abogados para ver qué decisiones tomarían respecto a los hijos que tienen en común.

Finalmente, se había acordado que la colombiana se iba a ir a vivir a Miami con los menores y el exfutbolista se quedaría en España a ver sus negocios y continuar su relación con Clara Chía.

Sin duda, el lanzamiento de la canción Music Sessions, Vol. 53 de Shakira con Bizarrap volvió a poner en el ojo del espectáculo a la expareja, esto porque ella le lanzó indirectas al catalán y a su actual enamorada.

“Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquе”, sentenció la artista en su nuevo single.

A raíz de ello, fuentes cercanas a la expareja revelaron que terminaron en abril del año pasado y que él intentó regresar a su casa, pero que no le resultó. Además, Piqué en ese momento ya estaba de novio con Clara Chía, con quien le fue infiel a su exmujer.

Revisa la última publicación de Piqué con su nueva novia